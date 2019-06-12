احتج اليوم العشرات من الأساتذة المنضوين تحت لواء نقابة "الكنابست" في قطاع التربية بولاية البويرة أمام مقر مديرية التربية المحلية تبعتها مسيرة نحو مقر الولاية منددين بـ "تدهور ظروف العمل " و"السلوكيات السيئة وغير المسؤولة" الصادرة عن المدير المحلي للقطاع.

وقال هؤلاء أمام مقر الولاية أنهم نظموا هذا الاعتصام، للاحتجاج على ظروف العمل التي لا تطاق، منددين بما وصفوه "انتهاكا للقوانين" و بـ"التهديدات والإهانات التي تلحق بهم من قبل مدير القطاع و مسؤولين آخرين".

ومن بين الأمور التي شجبها كذلك المحتجون مثول أمام المجلس التأدبي لأربع أساتذة نساء عشية عيد المرأة، بناءا على تقارير واهية."

وأوضح هؤلاء أن " الوالي على علم بما يحدث ولم يبال رغم عديد المراسلات"، "وحتى طلبات الترخيص للولوج إلى المؤسسات التربوية لم يتم الرد عليها" ، وأضافوا " هنالك خروقات قانونية نقابية يتم انتهاكها من طرف القائمين على مديرية التربية".

كما أعرب أساتذة "الكنابست" بمديرية التربية عن غضبهم من "صمت" مدير القطاع فيما يتعلق بـ "الاعتداءات والشتائم التي يتعرض لها الزملاء".

هذا وقد شارك أعضاء من المكتب الوطني لنقابة "الكنابست" يتقدمهم مسعود بوديبة وعدد من ممثلي النقابة من مختلف الولايات للمطالبة حسبه بـ "احترام قوانين الجمهورية الجزائرية، و إيجاد الحلول في أقرب الآجال".

من جهتها "الخبر" حاولت نقل الانشغال لمدير التربية غير أنه لم يتم الرد على طلبنا للمقابلة لغاية كتابة هذه الأسطر.