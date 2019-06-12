أكدت الفدرالية الجزائرية لكرة القدم، إبعاد الدولي الجزائري هاريس بلقبلة من تربص "الخضر"، بسبب تصرفه الفاضح، ولم تشر "الفاف" ان سيتم استبدال اللاعب.

وفي منشور مقتضب على صفحتها في فايسبوك، أكدت "الفاف" إبعاد اللاعب من تربص لأسباب وصفتها بـ"الانضباطية" وجاء في المنشور " قرر الناخب الوطني جمال بلماضي إبعاد متوسط ميدان الخضر هريس بلقبلة من التربص التحضيري لكأس إفريقيا، وجاء قرار المدرب بهدف الحفاظ على الانضباط داخل المجموعة والذي يعتبره خطا أحمرا".

وتم إبعاد اللاعب بعد تداول فيديو فاضح تناقلته وسائل الإعلام العالمية.

في المقابل لم تعلن الفدرالية أن اللاعب سيتم استبداله بآخر، عكس ما روج سهرة أمس عن استدعاء اللاعب بن خماسة خلفا له.