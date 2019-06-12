أعلن الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته عبد الرزاق سبقاق، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الهيئة تعمل على إعداد دليل عملي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسب المعايير الدولية.

وأوضح سبقاق خلال يوم دراسي حول "مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: نهج قائم على المخاطر-تطوير دليل إرشادات عملي"، أن الهيئة "تسعى إلى إعداد دليل عملي محين يتماشى مع المعايير الدولية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهذا للمساهمة في تسهيل مهمة المؤسسات المالية وغير المالية والجهات المعنية بالإخطار بالشبهة".

كما تعمل الهيئة أيضا على "إعداد دراسة نقدية لتشخيص المنظومة القانونية والمؤسسات المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومدى مطابقتها وانسجامها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار".

وفي ذات السياق، أكد المسؤول أن الهيئة "تسعى جاهدة في إطار مهامها الدستورية للمساهمة في وضع الأطر القانونية اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال ضمان تنسيق الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة والسهر على إرساء آليات كفيلة بضمان تقييم جهود هذه المؤسسات ومتابعتها واقتراح المراجعات والتصحيحات الضرورية وفق رؤية شاملة وإستراتيجية فعالة".