خرج المئات من موظفي وعمال مختلف بلديات ولاية تيزي وزو، اليوم الأربعاء، في مسيرة بالشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو، بدعوة من الفيدرالية الولائية لعمال البلديات المنضوية تحت نقابة "السناباب"، دعما للحراك الشعبي.

المسيرة انطلقت من المدخل الشرقي للحرم الجامعي بحسناوة بمدينة تيزي وزو باتجاه ساحة الشمعة مرورا بالشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو.

وكانت هذه المسيرة فرصة لعمال وموظفي بلديات ولاية تيزي وزو لتأكيد وقوفهم إلى جانب الحراك الشعبي، حيث رددوا الشعارات المناهضة للسلطة منها "سئمنا من السلطة"، "السيستام ديڤاج"،"السلطة القاتلة" و"كليتولبلاد يا السراقين"، كما أبدوا رفضهم لتأطير الانتخابات الرئاسية من خلال ترديد " أولاش الفوط أولاش".

وانتهت المسيرة السلمية في هدوء حيث تفرق المشاركون فيها بعد أن ضربوا لأنفسهم موعدا بعد أسبوعين لتنظيم مسيرة مماثلة كما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع لمجلس الفيدرالية الولائية لعمال البلديات المنعقد مؤخرا المتضمن تقليص الإضراب الدوري الذي ينظمه عمال وموظفو بلديات الولاية من ثلاثة أيام إلى يومين (الإثنين والأربعاء) للمطالبة بالاستجابة للائحة المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعوها مع تنظيم مسيرة كل أسبوعين.