أوقف حراس الحدود بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بتلمسان، أمس الثلاثاء، ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 200 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت وحدات لحرس السواحل بكل من الغزوات وبني صاف كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ 105.7 كيلوغرام، حسبما أفاد اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي سياق متصل، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك ببرج باجي مختار، 23.4 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني 8.680 كيلوغرام من نفس المادة كانت بحوزة تاجر مخدرات بسطيف.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بجانت وتمنراست، 39 منقبا عن الذهب وحجزت 38 مولدا كهربائيا و28 مطرقة ضغط بالإضافة إلى شاحنة محملة بخليط الحجارة وخام الذهب، فيما كشف عناصر الدرك الوطني بالطارف، ورشة لإعداد الأسلحة تقليدية الصنع وحجزوا بداخلها 595 غرام من الكيف المعالج وبندقية صيد ومعدات لتعبئة الخراطيش وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة أخرى.