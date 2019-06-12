أودع مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية ببشار رهن الحبس المؤقت، أمس الثلاثاء، لمتابعته بتهم إهمال أدى إلى خسارة أموال عمومية و حيازة مواد استهلاكية ومنتجات زراعية معلوم أنها سامة وغير صالحة للإستهلاك، حسبما استفيد اليوم الأربعاء من خلية الاتصال و التوجيه بالأمن الولائي.

كما وضع مسؤول مخزن الإقامة الجامعية للبنات 8 مايو 1945 رهن الحبس المؤقت، ومسؤول المطابخ بذات الإقامة تحت الرقابة القضائية لتورطهما في هذه القضية، مثلما جرى توضيحه.

وتعود أحداث القضية إلي شهر ماي المنصرم خلال تحقيق باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية للدرك الوطني لولاية بشار والذي كشف كمية قدرها 1.5 طن من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك من طرف فرقة مراقبة الجودة و قمع الغش التابعة لمديرية التجارة والتي كانت موجهة لطالبات الإقامة الجامعية للبنات، حسب نفس المصدر.

كما سمح التحقيق كذلك بإلقاء القبض على المتهمين في هذه القضية وتفادي الإصابة بتسمم غذائي محتمل وانعكاساته على صحة الطالبات، مثلما تمت الإشارة إليه.

يذكر أن المدير المحلي للديوان الوطني للخدمات الجامعية يشغل أيضا منصب مدير الإقامة المذكورة (1.500 سرير)، كما جرى توضيحه.