قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء رسميا، مهاجمه الجديد الصربي لوكا يوفيتش، القادم من فريق آينترخت فرانكفورت الألماني، لوسائل الإعلام والجماهير.

ورحب رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بالمهاجم الشاب لوكا يوفيتش، في مقر النادي الملكي، والتقطوا الصور التذكارية، خلال تقديمه أمام وسائل الإعلام والجمهور.

وارتدى لوكا يوفيتش، البالغ من العمر 21 عاما، قميص الميرينغي ونزل إلى أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو"، لتحية جماهير ريال مدريد.