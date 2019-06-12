استنكرت جبهة القوى الاشتراكية اليوم الأربعاء استمرار القمع والتضييق على نشطاء الرأي والديمقراطية في غرداية.

وجاء في بيان للحزب " محاكم غرداية شهدت خلال اليومين الأخيرين العديد من القضايا لنشطاء حقوقيين، سياسيين ونقابيين لمختلف التشكيلات السياسية والنقابية التي تنشط في المنطقة، تتمثل في متابعات قضائية، سجن نشطاء وحتى إصدار أوامر بالقبض الدولي في حق البعض منهم متواجدون في المهجر منذ سنوات ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية، وتأجيل البعض منهم إلى الدورة المقبلة للسنة القضائية".

وأضاف البيان "كل التهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتنديد، وذنب الضحايا هو التنديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي بقضايا فساد وتجاوزات وخروقات صدرت عن مسؤولين محليين، حيث شهد مجلس قضاء غرداية أمس الإثنين النظر في حكم الإستئناف المقدم من طرف المناضل في حزب الأفافاس الأستاذ باحمد لعساكر الذي يقبع في السجن لأزيد من شهرين حيث سلطت عليه المحكمة الإبتدائية ببريان في أفريل الماضي حكم بسنة سجن منها ستة أشهر موقوفة النفاذ، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل. وعرفت المحاكمة حضور جماهيري قوي لمناضلين ومتعاطفين مع القضايا المعادلة، إكتضت بهم القاعة، يتقدمهم عضو الهيئة الرئاسية للحزب الرفيق على العسكري والوفد المرافق له من القيادة الوطنية الذي تنقل إلى غرداية خصيصا لحضور هذه المحاكمة، كما شهدت الجلسة حضور كبير لمحامين تنقلوا للمرافعة من مختلف المجالس القضائية".