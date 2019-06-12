احتج اليوم الأربعاء، عمال جريدة الشعب العمومية، للمرة الخامسة، تنديدا بالأوضاع التي باتت عليها هذه المؤسسة الإعلامية، على صعيدي التسيير والأداء المهني.

وحمّل العمال المديرة العامة، المسؤولية الكاملة، عن الوضعية السيئة التي تعيشها عميدة الجرائد الوطنية الناطقة بالعربية.

كما استهجنوا في المقابل، تعاطيها مع وقفاتهم الاحتجاجية التي انطلقت في 22 ماي الماضي، حيث لم يسجلوا أية نية حقيقة في الاستجابة للانشغالات المشروعة، وكذا تجاهل ولا مبالاة من طرفها، وإخلال بالمسؤولية الملقاة.

وأكد المحتجون على مواصلة وقفاتهم السلمية، كل يومي أحد وأربعاء إلى غاية تحقيق مطالبهم، مع التوجه نحو خطوات تصعيدية تصل إلى حد الإضراب في حال استمرار المديرة العامة، في سياسة الهروب إلى الأمام.