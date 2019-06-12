زلزل قرار ايداع أحمد أويحيى الحبس المؤقت بسجن الحراش مواقع التواصل الاجتماعي، رحب فيها الأغلبية الساحقة من الجزائريين بهذا الحدث التاريخي.

ألهب أمر ايداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى مواقع التواصل الاجتماعي التي اهتزت بصور و"عواجل" المواقع الالكترونية. ورحب الأغلبية الساحقة من المعلقين بقرار قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا. فقال أحدهم "نتمنى أن يتحصل الليلة أحمد أويحيى على علبة ياغورت"، فيما اعتبر آخر "فرحة اليوم لا تضاهيها الا فرحة يوم استقالة بوتفليقة".

واقترح معلق أيضا "يوم 12 جوان يجب أن يصبح اليوم الوطني للياغورت"، ويظل الياغورت ملازما لأويحي بعد أن نسب اليه تصريح "الشعب ماشي لازم ياكل الياغورت".

"جوع كلبك يدخلك للحراش" تهكم آخر نسبة أيضا لتصريح أيضا منسوب لأويحيى يكون قد قال فيه "جوع كلبك يتبعك" في اشارة الى الشعب. تعليق آخر قال صحابه "بعد كل هذه السنوات استطاع أويحيى اسعاد الشعب".