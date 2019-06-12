قدم رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي رؤيته للحل الأمثل الكفيل بالخروج من الأزمة السياسية التي تعرفها البلاد.

وحسب جيلالي فإن الحلول المطروحة على الساحة السياسية حاليا هي إما الذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية تفرز رئيس شرعي، أو تكوين مجلس تأسيسي يقوم بصياغة دستور ثم الذهاب للانتخابات.

وأضاف جيلالي أن الحل الأمثل يكمن في دمج الاقتراحين في خارطة طريق تبدأ بانتخابات رئاسية وتنتهي بدستور جديد.

وبرر جيلالي موقفه بعامل الوقت والمخاطر التي تواجه الاقتصاد الوطني التي قد تعكر الأجواء، مضيفا أن الأحسن هو تعديل قانون الانتخابات وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيمها، ثم انتخاب رئيس جديد يقوم باستدعاء الهيئة الناخبة ليختار الشعب برلمانه الذي ستكون له صلاحية تعديل الدستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي.