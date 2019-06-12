تعرض آدم وناس إلى إصابة خلال الحصة التدريبية التي أجراها "الخضر" اليوم الأربعاء بالدوحة خلال التربص التحضيري لكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وظهر لاعب نادي نابولي الإيطالي غير قادرا على الارتكاز على رجله اليسرى.

وأكدت "الفاف" في بيان لها أن إصابة وناس خفيفة بعد احتكاكه بأحد زملائه خلال الحصة التدريبية.



وأضاف نفس البيان أنه بعد معاينته من طرف طبيب المنتخب تبين أن إصابته غير خطيرة غير أنه سيخضع لفحوصات معمقة لاحقا.



وناشدت "الفاف" من ينشرون الاشاعات بالتوقف عن مثل هذه التصرفات التي تضرب استقرار المنتخب الوطني قبل دخوله غمار كأس امم افريقيا 2019.

للتذكير قرر الناخب الوطني فتح حصة اليوم أمام الجماهير ووسائل الإعلام.