منعت مصالح الدرك الوطني طلبة متوجهين نحو العاصمة من مواصلة مسيرتهم التي بادروا بها لإيصال مطالب الحراك للمسؤولين، حسب ما كشف عنه أحد الطلبة في اتصال مع "الخبر".

ووصل الطلبة السبعة إلى وهران بعد نقلهم على متن سيارات الدرك الوطني ومنعهم من مواصلة المسيرة نحو الجزائر العاصمة تطبيقا لأوامر فوقية، حيث قرر الطلبة الالتحاق بالجزائر العاصمة على أول متن حافلة متجهة نحو الجزائر العاصمة.

كشف ياسين يوسف في اتصال مع "الخبر" بأن مصالح الدرك أجبرتهم على الصعود في السيارات وتم اقتيادهم نحو مقر الدرك بمرجة سيدي عابد، بعد أخذ هواتفهم النقالة منهم. في مقر الدرك استفسروهم حول دوافع تنظيم المسيرة وحاولوا ثنيهم عن المبادرة وقاموا كذلك بتفقد محتوى الهواتف للتأكد من عدم وجود صور أو فيديوهاتهم من صور الدرك لحظة اعتراض طريقهم في مخرج مرجة سيدي عابد. لقد تنقل ضابطين ساميين لعين المكان ورفض الطلبة الصعود طواعية في السيارات وطالبوا باستظهار أوامر باعتقالهم، لأن حرية التنقل يكفلها الدستور الجزائري.

واضطر أعوان الدرك إلى إجبارهم على الصعود في السيارات ونقلهم بعد مرورهم على مقر الدرك على متن سيارة على مرحل إلى غاية حدود ولاية الشلف ثم معسكر وواد تليلات قبل الوصول إلى وهران وإرجاع هواتفهم النقالة.