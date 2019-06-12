تمكنت السلطات السودانية, اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري الانتقالي الذي يقود البلاد، واعتقال 68 ضابطا وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت المصادرأن الضباط الذين تم اعتقالهم يتم التحقيق معهم بشأن محاولة الانقلاب بالسودان، مضيفة أن المجموعة التي حاولت الانقلاب على المجلس العسكري الانتقالي أغلبها "ضباط إسلاميون".

وأكدت المعارضة في بيان لها، انخراطها في سلسلة اجتماعات حول المسار السياسي والميداني في المرحلة الحالية والمقبلة، "في طريق مراكمة العمل الشعبي الواسع لنقل مقاليد الحكم".