طوقت مصالح الأمن عشية اليوم الأربعاء منزل رئيس نادي وفاق سطيف حسان حمار، أين شوهدت عناصر من فرقة الشرطة القضائية وهي تدخل بيته الكائن بحي حشمي وسط مدينة سطيف، وتم تفتيش منزله على إثر مذكرة صادرة من وكيل الجمهورية، ورغم أن المعلومات الأولية لم تأكد التهم التي تم بموجبها تفتيش منزله، إلا أن مصادر مطلعة تأكد ضلوعه في قضايا فساد، خاصة بعد أن تم تأييد الحكم الصادر في حقه من المحكمة الابتدائية صبيحة اليوم بمجلس قضاء سطيف بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة التلاعب بأموال التعاونية العقارية أم الحياة التي يوجد بها العشرات من الضحايا الذين تم التلاعب بقطعهم الأرضية التي لم يتم تسويتها إلى غاية الآن، زيادة على اختلاس أموال كبيرة.