هلك مراهقان اليوم الأربعاء بمنطقة صخرية غير محروسة تقع بالقرب من شاطئ كاب روزا بدائرة القالة (الطارف)، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وصرح نفس المصدر بأن الضحيتين ل.م و ب.ش يبلغان من العمر 15 عاما قد هلكا غرقا بمنطقة غير محروسة تسمى محليا بـ"رأس الغوريلا"، موضحا بأنه منذ إبلاغها تنقلت مصالح الحماية المدنية إلى عين المكان ليتم انتشال الجثتين.

وقد تم نقل جثماني الضحيتين المنحدرين من بلدية شهاني إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية العمومية بالقالة لإجراء التشريح، كما تمت الإشارة إليه.

للتذكير فإن ما مجموعه تتشكل من أربعة شبان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 23 سنة قد هلكوا غرقا عبر شواطئ غير محروسة في ظرف ثمانية أيام بولاية الطارف.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث.