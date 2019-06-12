ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بكم هائل من التغريدات والتفاعلات إثر أنباء عن افتتاح متوقع اليوم الأربعاء لأول "ديسكو"، أو ما عرّفه المغردون "بنايت كلوب حلال"، ضمن شاطئ مغلق ومختلط بمدينة جدة.

واعتبر المغردون أن هذه الأيام تشهد تحولات كبيرة جدا في السعودية لم تشهدها من قبل، وأن التغيرات الحاصلة والانفتاح غير المسبوق مخالفان لعادات المجتمع السعودي.

وبحسب الإعلانات التي تداولها الناشطون، فإن التصوير سيكون ممنوعا، وسيمنع إدخال الهواتف المحمولة، وأن الشاطئ سيكون مختلطا، ويسمح فقط بلباس معين داخل الشاطئ.

ودشن المغردون وسوما كثيرة على منصات التواصل، عبروا فيها عن غضبهم ورفضهم لمثل هذه التحولات، وكان أبرزها وسم #لا أرضى بمنكرات_شاطئ_بيتش_بجده، و#ديسكو_في_جده.