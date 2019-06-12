قامت وزارة العدل برد الاعتبار لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى محكمة تلمسان، من خلال قيامها باستغلال الكشك القديم الذي يتواجد بالقرب من المحكمة والذي يحتوي على الميزان منذ العهد الاستعماري وقد ظل مهملا دون استغلال، لتقوم بتحويله، مؤخرا، إلى مكتب خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، يستخرجون منه جميع الوثائق التي يحتاجونها طوال أيام الأسبوع بما في ذلك يوما الجمعة والسبت. وقد عرف هذا الكشك العديد من التحسينات والتعديلات، مع المحافظة على لون الميزان وشكله وتاريخه. هذه المبادرة ستريح ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر عليهم عناء الوقوف والانتظار في طوابير أمام مكاتب المحكمة.



