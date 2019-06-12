ينتظر أن تفصل الأسرة الكشفية في الجزائر، نهار اليوم، في هوية القائد الجديد لهذا التنظيم الشباني، إضافة للقائد العام المنتهية عهدته محمد بوعلاق الذي يراهن على دعم ولايات الوسط والجنوب، حيث عرف هذا المؤتمر دخول أوزان ثقيلة المعترك الانتخابي، على غرار القائد بوعلام بوزرقون، النائب الأول للقائد العام في العهدة المنقضية من ولاية بومرداس، القائد عبد الرحمن حمزاوي، النائب الثاني للقائد العام للكشافة في العهدة المنقضية والمحافظ الولائي لولاية باتنة.



