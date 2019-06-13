أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بتهم الفساد.

التحق عبد المالك سلال بخليفته على رأس الوزارة الأولى في سجن الحراش بعد أن وجهت له تهم فساد مرتبطة بعدة رجال أعمال.

وكان عبد المالك سلال وصل إلى المحكمة العليا صباح اليوم للمثول أمام قاضي التحقيق بصفته متهما.

كما ينتظر أن يتم الاستماع لأقوال وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس أمام نفس الهيئة مساء هذا اليوم دائما في قضايا متعلقة بالفساد.

ومن المنتظر أيضا أن يمثل وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس أمام نفس الهيئة مساء هذا اليوم.