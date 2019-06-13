أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بتهم الفساد، حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي، مساء اليوم.

التحق عبد المالك سلال بخليفته على رأس الوزارة الأولى في سجن الحراش بعد أن وجهت له تهم فساد مرتبطة بعدة رجال أعمال.

وكان عبد المالك سلال وصل إلى المحكمة العليا صباح اليوم للمثول أمام قاضي التحقيق بصفته متهما.

كما وصل في هذه اللحظة إلى المحكمة العليا وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس للمثول أمام قاضي التحقيق للاستماع له في قضايا متعلقة بالفساد.