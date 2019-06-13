ذكرت مصادر مطلعة أنه تم إخلاء ناقلتي نفط في مياه خليج عمان بعد وقوع انفجارات وحرائق على متنهما وتم إعلان التأهب وسط حالة التوتر التي تسود المنطقة.

وقالت وكالة أنباء (رويترز) البريطانية إن أربعة مصادر تعمل في مجال الشحن البحري والتجارة أكدت إخلاء الناقلتين وأن أفراد طاقميهما بخير، مضيفة أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرونت ألتير"، في حين تحمل الثانية اسم "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

كما نقلت (رويترز) عن طاقم الناقلة "كوكوكا كاريدجس" أنها ما تزال في منطقة خليج عمان ولا تواجه الغرق، وتم انتشال قبطان وطاقم الناقلة من قارب إنقاذي حيث أصيب أحد أفراد الطاقم بإصابة طفيفة، بعدما تسبب "هجوم" في أضرار بالجانب الأيمن من الناقلة.

ووفقا لوكالة (بلومبيرغ) الأمريكية فإن إحدى الناقلتين نرويجية، وقالت إن حريقا شبّ فيها بعد أن شحنت حمولتها من نفط أبو ظبي وقبل أن تنطلق في البحر.

وذكرت بلومبيرغ أن مشغلي إحدى ناقلتي النفط وصفوا الحادث بأنه بفعل هجوم.

وأعلن الأسطول الأمريكي الخامس أنه تلقى نداءات استغاثة، وقال إن قواته موجودة في المنطقة وتقدم المساعدة.

بدورها، نقلت صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن -عن مصادر لم تحددها- أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

وجاء ذلك بعدما أعلنت مجموعة "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة"- التي تديرها القوات البحرية البريطانية- صباح اليوم الخميس وقوع حادث غير محدد في خليج عُمان قرب الساحل الإيراني، ودعت إلى "توخي الحذر الشديد" في ضوء حالة التوتر السائدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت أربع ناقلات للنفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية الشهر الماضي حيث قدمت الإمارات والسعودية والنرويج وثيقة إلى الأمم المتحدة مؤخرا قالت فيها إن الألغام المستخدمة في الهجوم وضعها على السفن غواصون كانوا في زوارق سريعة، دون إشارة إلى الجهة المنفذة.