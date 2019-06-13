تم مساء أمس الأربعاء بولاية غليزان إتلاف حقل فلاحي مسقي بمياه قذرة ببلدية عين طارق (90 كلم شرق غليزان).

وأوضحت مصالح الدرك الوطني أن العملية تمت في إطار الحفاظ عل الصحة العمومية للمواطنين و بناء على معلومات وردت مفادها قيام أحد الفلاحين بمنطقة عين طارق بسقي منتجات فلاحية بمياه قذرة .

و بعد تنقل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لعين طارق إلى الحقل الفلاحي المذكور تم أخذ عينة من المياه الموجه للسقي و إخضاعها للتحاليل المخبرية التي بينت أن المياه غير صالحة للسقي. وعلى إثر ذلك قام عناصر الدرك الوطني بمعية المصالح الإدارية المختصة بإتلاف هذا الحقل الذي يتربع على هكتارين من محاصيل البطيخ و الطماطم و الفلفل .

كما تم حجز المضخة و العتاد المستعمل في عملية السقي و انجاز ملف قضائي في حق الفلاح المستغل لهذا الحقل.