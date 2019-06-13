يمثل في هذه اللحظات ثلاثة متهمين في قضية مقتل الدركي صبيحي نصرالدين بوسط مدينة تبسة والاستيلاء على هاتفه النقال.

وينتظر أن يحيل وكيل الجمهورية المتهمين وبحضور عائلة الضحية من ولاية الشلف كطرف مدني أمام قاضي التحقيق في جلسة السماع الأولى، وتوقع صدور أمر إيداع المتهمين الحبس المؤقت بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وتكوين جماعة أشرار والفرار وهي وضعية المتهم الرئيسي الذي ألقي القبض عليه في عنابة في محاولة منه للحرڤة نحو إيطاليا