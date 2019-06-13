تعاقد فريق اتحاد الجزائر مع المدرب التونسي قيس يعقوبي للإشراف على العارضة الفنية خلال الموسم الكروي 2019-2020، حسبما أعلن عنه النادي العاصمي سهرة الأربعاء على صفحته الرسمية "فايسبوك".

ويأتي ذلك بعد اتفاق بين المدرب التونسي وإدارة النادي العاصمي ممثلة بكل من المنسق العام صالح علاش، والمدير الرياضي رشيد آيت محمد من جهة والمنسق الرياضي مصطفى أكسوح، من جهة أخرى، ليلة أمس الأربعاء.

والتقى الطرفان أمس الأربعاء بمدينة عنابة وتوصلا إلى اتفاق، حيث سيتم توقيع العقد في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويعرف قيس يعقوبي (52 عاما) في تونس على أنه مدرب التحديات سيما في الدول العربية، حيث يتمتع بتجربة خاضها مع النادي الإفريقي والوحدات السعودي وكل من الوكرة والعربي القطريين.

وبهذا يخلف التقني التونسي لمين كبير على رأس العارضة الفنية للاتحاد المتوج بلقب البطولة الوطنية للمرة الثامنة في تاريخه.