توفي ثلاثة أشخاص فيما أصيب اثنان بجروح في انفجار لغم قديم وقع صباح اليوم الخميس بأحد المسالك الغابية على الحدود بين بلدية دراق أقصى غربي المدية وإقليم ولاية عين الدفلى .

الضحايا حسب أولى المعلومات يشغلون لصالح شركة مختصة في جمع واستغلال الحطب تنحدر من ولاية عين الدفلي المجاورة كانوا بالمكان في عملية مرخصة لهم من قبل مصالح الغابات لتطهير مسالك ومساحات غابية من الأحراش و بقايا الحطب الناجم عن مخلفات حرائق الغابات.

وتم نقل جثث الضحايا الذين ينحدر اثنان منهما ( 25 و48 سنة) من بلدية طارق بن زياد بعين الدفلى والثالث 33 سنة من بلدية برج الأمير عبد القادر من تيسمسيلت، نحو مصلحة الحفظ .

وتمت إحالة الجريحين البالغين من العمر 27 و29 سنة إلى استعجالات مستشفى قصر البخاري لتلقي العلاج.