نظم مكتتبو صيغية الترقوي المدعم "أل.بي.بي" وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن، اليوم لحث الوزارة النظر في عدد من المطالب من بينها إعادة إدماج المقصين بسبب البطاقية الوطنية وتحسين نوعية السكنات.

شارك عدد كبير من المكتتبين في الوقفة التي دعت إليها عدة تنسيقيات وطنية لهذه الصيغة وسط تواجد أمني. ومن بين المطالب المرفوعة للوزارة نجد تسريع عملية توزيع السكنات وأيضا تحسين نوعيتها بما يتلاءم مع سعرها المرتفع جدا.

كما طالب المحتجون بإعادة إدماج المقصين في الصيغة بسبب البطاقية الوطنية، بالنظر إلى أن الصيغة تجارية فضلا على أن الكثير منهم تم اقصاؤهم بسبب حيازتهم ممتلكات بسيطة.

ومن بين النقاط التي يريد مناقشتها ممثلو المكتتبين مراجعة سعر المتر المربع الذي قفز من 4.5 مليون سنتيم إلى تسعة ملايين كاملة ما ألهب سعر هذه الصيغة وحولها من صيغة مدعمة إلى صيغة تجارية ما لا يبرر أيضا إقصاء بعض المكتتبين.

وطالب المشاركون في الوقفة لقاء الوزير، غير أن ديوان هذا الأخير اقترح عليهم موعدا يوم الأحد مع وزير السكن.