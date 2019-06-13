أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأربعاء عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عنابة

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الخميس، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 جوان 2019 عنصر دعم للجماعات الإرهابية بعنابة.



وأضاف نفس المصدر ، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي بعين ڤزام، أوقفت(15) منقبا عن الذهب ومهربين (02) وضبطت (05) مركبات رباعية الدفع و(7.5) أطنان من المواد الغذائية و(06) أجهزة للكشف عن المعادن.



من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان، أربعة (04) تجار مخدرات وضبطوا (30.4) كيلوغراما من الكيف المعالج.