مثل اليوم حسان حمار رئيس نادي وفاق سطيف أمام محقيي الفرقة الاقتصادية للأمن الحضري الثاني وسط المدينة. وتحقق الشرطة في قضايا فساد تورط فيها حمار الذي يعاني من متاعب قضائية كبيرة جراء تورطه في نهب أموال التعاونية العقارية "أم الحياة".

علاوة على تورطه مع الوالي السابق عبد القادر زوخ في عدة قضايا لم يفصح عن مضمونها بسبب سرية التحقيق. حيث ينتظر أن يمثل سرار أيضا أمام وكيل الجمهورية اليوم حسب مصادر مطلعة.

يذكر أنه تم تفتيش منزل المعني أمسية أمس إضافة إلى مقر نادي وفاق سطيف.