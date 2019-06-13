تم اعتماد استثنائيا توقيت عمل مكيف لولايات الجنوب خلال موسم الصيف للفترة الممتدة من 21 جوان إلى غاية 31 أوت، وذلك من الساعة 06:30 صباحا إلى غاية الساعة 13:30 بعد الظهيرة.

وجاء في بيان الوزارة الأولى، أنه "نظرا للارتفاع المحسوس لدرجات الحرارة على مستوى ولايات الجنوب خلال الفترة الصيفية، وطبقا لتعليمات الوزير الأول، تم استثنائيا اعتماد توقيت عمل مكيف وفقا لمتطلبات السير الحسن للمؤسسات والإدارات العمومية وضمانا لراحة ساكنة لهذه الولايات، للفترة الممتدة من 21 جوان إلى غاية 31 أوت 2019 وذلك من السادسة والنصف (6:30) صباحا إلى الواحدة والنصف زولا (13:30)"

وأضاف ذات المصدر، أن الولايات المعنية بجميع بلدياتها هي: أدرار، بشار، تندوف، تمنراست، وإليزي، غرداية، الوادي، الأغواط ، بسكرة وورڤلة.