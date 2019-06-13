التحق الطلبة السبعة بالجزائر العاصمة صبيحة اليوم على الساعة الرابعة صباحا بعد أن قرروا الذهاب للعاصمة على متن حافلة النقل انطلقت من وهران على الساعة منتصف الليل، بعد ترحيلهم قصرا من طرف مصالح الدرك من مرجة سيدي عابد بالشلف نحو وهران على متن سيارات الدرك و منعهم من استكمال المسيرة مشيا على الأقدام باتجاه العاصمة.

كشف أحد الطلبة في اتصال مع " الخبر" بأنهم وصلوا في الصباح الباكر للجزائر العاصمة و كلهم عزم للمشاركة في مسيرة الجمعة والتظاهر أمام البريد المركزي.

للتذكير تنقل الطلبة فور نزولهم من سيارات الدرك إلى ساحة أول نوفمبر لمشاركة المواطنين ونشطاء الحراك النقاش اليومي المبرمج منذ انطلاق الحراك في 22 فيفري الماضي، وكانوا قد اتخذوا قرارهم بمعاودة الانطلاق نحو العاصمة في أول حافلة.

وانتقد محدثنا منعهم من حق التنقل بأوامر فوقية رغم أن الدستور باعتباره أسمى قانون في الدولة يكفل هذا الحق. للتذكير فإن مصالح الدرك اعترضت طريق الطلبة في مرجة سيدي عابد بولاية الشلف و منعتهم من السير و قررت ترحيلهم نحو وهران بعد تهديد الطلبة بتنظيم إضراب عن الطعام في المكان الذي توقفوا فيه.

وقام مسؤولو الدرك بحجز هواتفهم النقالة لمنعهم من التواصل و القيام ببث مباشر وتم اقتيادهم نحو مقر قيادة الدرك بمرجة سيدي عابد قبل ترحيلهم نحو وهران.