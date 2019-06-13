احتج اليوم حوالي 150 من المترشحين المقصين من مسابقة الموثقين والمحضرين القضائيين أمام وزارة العدل بالأبيار بالعاصمة.

وطالب المحتجون بفتح تحقيق حول ما اعتبروه تجاوزات وتلاعبات وقعت في نتائج المسابقة.

وذكر المنسق الوطني عبد النور سالم لـ"الخبر" أن قوات الأمن فرقت المعتصمين باستعمال العنف وبإجراء توقيفات، مشيرا إلى أن الشرطة قامت بزحزحتهم إلى ساحة كينيدي وسط الأبيار بعيدا عن مقر الوزارة.

وأفاد المتحدث أن التغييرات التي جرت على مستوى الإدارة المركزية، جعلتهم يأملون في إعادة النظر في القائمة لأنها تضمنت أسماء الكثير من أبناء النافذين.