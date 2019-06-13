قدم نادي ريال مدريد اليوم الخميس نجمه الجديد البلجيكي إدين هازارد، الذي انتقل إلى النادي الملكي قادما من تشيلسي بصفقة بلغت 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 68 مليون يورو كمتغيرات حسب تقارير صحفية.

أعرب البلجيكي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف ريال مدريد، خلال صيف العام الجاري، مشيرًا إلى أنه حقق حلم طفولته.

وقال هازارد، خلال مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام وجماهير الملكي: "أتوجه بجزيل الشكر لإدارة ريال مدريد، وأنا فقط أتطلع إلى اللعب لهذا النادي وتحقيق الألقاب".

وأضاف: "اللعب لريال مدريد كان حلمي منذ الطفولة، والآن أنا هنا، وأريد فقط الاستمتاع بهذه اللحظة".

ويمتد عقد هازارد مع الريال لمدة 5 مواسم حتى صيف 2024.