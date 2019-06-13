ذكرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالاحتياطات اللازمة للوقاية من شدة الحر خلال الأيام القادمة التي ستشهد ارتفاعا لدرجة الحرارة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الوزارة .

ودعت الوزارة بالمناسبة إلى "ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال أيام الحر الشديدة سيما بالنسبة للأطفال الصغار والأشخاص المسنّين و كذا المصابين بالأمراض المزمنة وهي الفئة الأكثر عرضة لهذا الخطر".

وشددت في هذا الإطار على "ضرورة غلق المصاريع والشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرضة لأشعة الشمس إلى جانب إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج تبقى أعلى من الداخل مع تجنب الخروج بدون سبب في الأوقات الأشد حرا" .

أما اذا اقتضى الأمر للخروج تنصح الوزارة القيام بذلك "في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء" داعية إذا استلزم الأمر لذلك إلى "ارتداء ملابس خفيفة و واسعة و المكوث تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمر للشمس مع القيام بالاستحمام عدة مرات في اليوم، إذا أمكن ذلك".

كما شددت ذات الوزارة على "تناول كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر أو مادة الكافيين والابتعاد عن النشاطات الخارجية مثل الرياضة والبستنة والأعمال البسيطة المختلفة الأخرى".

ونبهت بالمناسبة إلى الأعراض التي تظهر بسبب التعرض إلى الحرارة الشديدة على غرار "آلام في الرأس والرغبة في التقيؤ والعطش الشديد وارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة مع ظهور بها احمرار و جفاف بالإضافة إلى التشوش الذهني" مؤكدة بأن كل هذه الأعراض تشير إلى الإصابة ضربة شمس.

ودعت الوزارة في هذه الحالات إلى الاتصال بالإسعاف من مساعدة طبية استعجالية وحماية مدنية مع وضع الشخص الذي تظهر عليه أحد هذه الأعراض في مكان بارد وتقديم له كمية كافية من الماء مع رشه من حين لآخر بالماء البارد أو تغطيته بقماش مبلل وتهويته.