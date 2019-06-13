يبدو أن معاناة الرعايا الجزائريين في الخارج لا تنتهي بقنصلية الجزائر في مدينة ماتز الفرنسية، فبعد أن ظن هؤلاء أن كابوس سوء التسيير الذي ضرب القنصلية في عهد القنصل السابق قد انتهى، ”ها نحن اليوم نعيش بيروقراطية في القنصلية بأوجه جديدة بطلها هذه المرة رئيس مصلحة جوازات السفر البيومترية” الذي رفض ملفات جواز سفر بالرغم من أنها كاملة، ويكون أمر العون المكلفة باستقبال الملفات بإيجاد أي حجة لعدم قبول الملفات، ولما احتج هؤلاء الرعايا وطلبوا مقابلته رفض وقال للعون ”لست في يومي”، فيما رفض المكلف بالأعمال كذلك مقابلتهم وتقديم حجج مقنعة والتخفيف من الاحتقان. فهل يتدخل وزير الخارجية لضبط الأمور، لا سيما في هذه الفترة التي يستعد فيها أبناء الجالية لقضاء أيام عطلة على أرض الوطن؟



