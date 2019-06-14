18:30 تحدى مواطنو الوادي الحرارة الشديدة بعد عصر اليوم والتي تجاوزت 44 درجة مئوية والتيارات الهوائية الساخنة التي تكوي الوجوه وخرجوا في مظاهرة سلمية لجمعة الحراك 17. ورفع المواطنون شبابا وكبارا لافتات ورددوا شعارات سياسية تشدد على وحدة الشعب وأسس الجزائر الجديدة منها " لا للطائفية نعم للوحدة الوطنية" و" بيان أول نوفمبر أساس الدولة الجديدة". وأكدوا على استمرار الحراك حتى تحقيق أهدافه واجتثاث كامل العصابة ورموزها في كل الولايات " إسقاط العصابة واجب وطني" داعين قائد الأركان الفريق قايد صالح بتحقيق مطالب الشعب " بن صالح وبدوي كذبة يا قايد صالح..كون مع الحراك تصبح فالح" وطالبوا بإقالتهم " لا للباءات الثلاثة " معبرين عن تضامنهم مع الجيش " الجيش شعب خاوه خاوه..الله ينصرنا على العصابة ". كما لم يفوّت الحراكيون التعبير عن فرحتهم بحبس أويحي وكرههم له " لا إله إلا الله ..أويحيى عدو الله" ودعوا العدالة إلى معاقبة المفسدين في الولايات ومنها الوادي " نطالب بالتحقيق في ملفات الفساد في ولاية الوادي" كما جددوا قوة تماسك الحراكيين واستمرار نضالهم السلمي برفع شعار مُلهِم " أن تخسر المعركة حرا خير من أن تكسبها عبدا"

18:12 حملت مسيرات الجمعة السابعة عشرة من عمر الحراك الشعبي بڨالمة، مطلب "التحقيقات القضائية في الفساد، واستعمال النفوذ بولاية ڨالمة ". وكان من أبرز اللافتات التي حملها مشاركون في مسيرة اليوم لافتة كتب عليها "نطالب القضاء بالتحقيق في قضايا الفساد واستعمال النفوذ بولاية ڨالمة. وقد تناول بعض المشاركين والمشاركات، كلمات كشفوا فيها مُقترفات ولّاة سابقين ومسؤولين إداريين ومنتخبين ومستثمرين ورجال أعمال وصناعيين.

وجدّد الآلاف من أوفياء الحراك الشعبي السلمي بقلعة الثامن ماي، لجمعة اليوم، إصرارهم على رحيل جميع رموز النظام الفاسد، بمتابعة القضاء لجميع رؤوس العصابة والزجّ بهم في السّجن، على غرار ما حدث قبل يومين مع الوزير الأول الأسبق وأمين عام الأرندي أحمد أويحيى، والوزير الأسبق عبد المالك سلال وعمارة بن يونس.

وسارت الجموع عبر مسارات المسيرة المعهودة بشارع سويداني بوجمعة، رغم موجة الحر الشديدة التي اجتاحت الولاية، مبدين فرحتهم بمحاكمة رموز النظام الفاسدين، كما رفعوا صورا وبقايا لعلب "الياغورت " تذكيرا لنزيل سجن الحراش أحمد أويحيى بتصريحاته السابقة، كما رفعوا لافتات مطالبة بالإسراع في تسليم السلطة إلى الشعب، وعدم القبول ببن صالح رئيسا للدولة "بن صالح .. ارحل أنت لاتمثلنا"، "تسليم السلطة للشعب وتفعيل المادتين 7 و8"، بالإضافة لشعار"الشعب يريد بناء دولة لا تنتج أمثال أويحيى" و"سعداء بالمحاكمات وعينُنا على الانتخابات النزيهة". إ.غمري

17:48 من غليزان

17:36 مواطن يوزع "الياغورت" مجانا بقسنطينة.

17:32 تيفو آخر رفعه المتظاهرون ببرج بوعريريج

17:20 تيفو رفعه النتظاهرون ببرج بوعريريج

17:19 تيفو خنشلة

17:00 ردد "الحراكيون" ظهيرة اليوم بمدينة سيدي بلعباس جملة من الشعارات والهتافات العاكسة لفرحتهم بالمستجدات المتسارعة التي طفت على الساحة السياسية خلال الساعات الأخيرة بعد ذلك "الإنزال الحكومي" الذي شهده سجن الحراش والذي وصفه المتظاهرون بساحة "كارنو" بعاصمة "المكرة" بمثابة المكان الذي يليق برموز النظام "البوتفليقي" بعد كل ما اقترفوه في حق الشعب.

وكان المئات قد رددوا هتافات "اويحيى يا ظالم فرحنالك ربي عالم" و "يا سلال يا فقاقير دارت بيك الموازين" إضافة إلى "بن يونس اسمع مليح الحراش شحال مليح" في الوقت الذي رفعت فيه دعوات إلى السماء أملا في أن يكون مصير عمار غول ونور الدين بدوي نفس مصير من التحقوا بزنزانات الحراش.

هذا ولم ينس المتظاهرون تجديد العهد مع المطالبة بضرورة رحيل "الباءات" ما جسدته هتافات "لا حوار مع الباءات مع بقايا العصابات" في الوقت الذي دوت فيه هتافات "عصابة يا العصابة هادي بلاد ماشي غابة" و "الغني شبعتوه الفقير جوعتوه الشيات ارفعتوه والراجل حطمتوه" مختلف أزقة وسط المدينة ظهيرة اليوم ، دون غض النظر عن عبارات أخرى رددت بقوة على غرار "الجيش الشعب خاوة خاوة وأولاد فرنسا مع الخونة" إضافة إلى "قلنا قاع ما تصراش وزراء في الحراش" و "حكومة في الحراش السراقة في الحراش" ناهيك عن "حكومة خاينة والأدلة كاينة".

16:50واصل سكان ولاية النعامة حراكهم في كبرى مدنها النعامة ، العين الصفراء والمشرية مسيرات المطالبة بتنحية ومحاسبة ما تبقى من رؤوس عصابة الفساد وإيجاد الحلول السريعة والمجدية لأزمة الدولة ومطالب الحراك ، مباركين العمل الكبير الذي تقوم به المحكمة العليا التي ضربت بيد من حديد كبار المسؤولين السابقين في صورة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وصولا إلى صاحب المقولة الشهيرة “ يلعن بو لي ما يحبناش “ عمارة بن يونس في انتظار مثول رؤوس الفساد الآخرين الذين سيصلون تباعا إلى العدالة. لقد تجمع المواطنون في الجمعة 17 بالساحات العمومية كعادتهم عقب صلاة الجمعة على غرار مواطني مدينة المشرية الذين ساروا من المسجد العتيق إلى ساحة المجاهدين أين هتفوا بشعاراتهم المعهودة “لا صومام لا إيفيان نوفمبر هو البيان “ “يا قضاة العدالة افتحوا التحقيقات“ وشعارات تبارك دخول الفاسدين سجن الحراش ورفعوا لافتات عبروا فيها عن نظرتهم وتصوراتهم لتسيير هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

16:40 إستمر، سكان مدينة سعيدة في تنظيم المسيرات حيث خرج المواطنون في الجمعة السابعة عشرة ، إنطلاقا من ساحة الحراك ساحة الأمير عبد القادر ، معبرين عن فرحتهم لإيداع أبرز الوجوه المحسوبة على النظام المتفكك الحبس ، و حملت المسيرة نفس المطالب المتمثلة في رحيل الباءات و بقايا النظام و رفض أي مراوغات حيث حملت لافتات المتظاهرين " دولة مدنية ماشي عسكرية" " سلطة مستقلة لتنظيم و مراقبة الانتخابات" " قوتنا في وحدتنا" كما أجمع عدد من المواطنين أن الشعب الجزائري مازال في بداية الطريق و يجب أن يشمر على سواعدة و ينظم نفسه لتحقيق مكاسب أخرى و الذهاب إلى مرحلة أخرى تكون مبنية على المطالب الشعبية التي تجمع الجزائريين.

16:00 مسيرة الجمعة الـ 17 وسط العاصمة

15:52 لأول مرة يرفع المتظاهرون بتيارت هذه اللافتة على المدخل الشرقي للمسجد العتيق قبالة ساحة الشهداء لرمزيتها وهي التي علق بها الشهيد علي معاشي ورفيقيه.

15:47 كانت هتافات مئات المتظاهرين في الجمعة السابعة عشرة للحراك الشعبي اليوم بعاصمة ولاية المدية، مزيجا بين الشعور بنشوة النصر على رؤوس العصابة والإصرار على مواصلة الإطاحة بباقي عناصرها . المتظاهرون الذين آنطلقوا في مسيرة من أمام الولاية مارين بعدة نقاط عبر شارعي جيش التحرير و05 جويلية، رددوا عبارات استعادة جماهير الحراك للثقة بالنفوس هاتفين " قد قررنا المصير، بلادنا حرة مهما ذهبت ستعود " . "دولة حرة مدنية" وغيرها من العبارات الداعية إلى مواصلة الحراك السلمي حتى تحقيق جميع أهدافه.

15:42 في تيبازة ،خرجت منذ قليل مسيرة في الجمعة السابعة عشرة للحراك ، مطالبة بإعادة السلطة للشعب وتحرير البلاد من كل رموز العصابة، وندد المتظاهرون ببقاء بن صالح وبدوي بمناصبهم كما طالبوا بدولة مدنية.

15:39 في الجلفة خرج جموع المواطنين مباشرة بعد صلاة الجمعة في مسيرة انطلقت من وسط المدينة في اتجاه مقر الولاية الذي تحول منذ بداية الحراك إلى نقطة التقاء المتظاهرين القادمين من مختلف الأحياء رافعين شعارات " لا تفاوض مع رحيل الباءات " والدولة المدنية غايتنا ولا تنازل عنها.

15:33 صورة من تيزي وزو

15:27 مسيرة حاشدة تجوب شوارع مدينة برج بوعريريج مطالبة برحيل بقايا نظام بوتفليقة.

15:20 مسيرة حاشدة في مدينة تيزي وزو بمشاركة كريم طابو.

15:09 انطلاق مسيرة الجمعة الـ17 من الحراك الشعبي في عنابة ضد العصابة الفاسدة.

15:04 من البويرة ..

14:59 سطيف الآن

14:54 مواطنو قسنطينة في مسيرة حاشدة ضد بن صالح وحزب الأفالان.

14:47 مسيرة شعبية سلمية حاشدة الآن بمدينة بجاية للمطالبة برحيل النظام الفاسد.

14:40 بعض الشعارات المرفوعة في مسيرة الجمعة الـ 17 بالعاصمة.

14:35 توزيع الماء مجانا على المتظاهرين في بجاية.

14:18 من أهم شعارات الجمعة الـ 17 من الحراك.

14:09 المتظاهرون في شارع ديدوش مراد

13:55 المتظاهرون يتوجهون إلى ساحة البريد المركزي

13:15 بداية توافد المواطنين للمشاركة في المسيرة السلمية اليوم الجمعة السابعة عشرة، بمدينة بجاية للمطالبة برحيل النظام الفاسد.

12:53 متظاهرون يبتكرون أغنية لأويحيى وسلال وبعض المسؤولين القابعين بسجن الحراش.

12:33 بماذا طالب المتظاهرون اليوم الجمعة الـ 17 من الحراك الشعبي قبيل انطلاق المسيرة بساحة البريد المركزي.

12:20 توافد المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي

11:12 مواطن يوزع علب "الياوورت" مجانا على المتظاهرين في ساحة البريد المركزي، نكاية في الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي أودع الحبس المؤقت بتهم الفساد.

10:48 بداية تجمع المحتجين أمام البريد المركزي.

10:36 انتشار أمني مكثف في محيط ساحتي البريد المركزي و موريس أودان وسط العاصمة.

10:30 ازدحام مروري كبير وانشار أمني مكثف عند المداخل الرئيسية للعاصمة.

تابعونا في أخر المستجدات للجمعة السابعة عشرة من الحراك الشعبي، المطالبة بتغيير النظام ورحيل العصابة الفاسدة.