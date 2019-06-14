نشرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية قائمة أفضل 30 لاعبا في تاريخ قارة إفريقيا، والتي ضمت مفاجآت عديدة، أبرزها موقع الدولي المصري، محمد صلاح بين أساطير مصر وإفريقيا.

وظهر في تلك القائمة عدد كبير من نجوم وأساطير منتخبات المغرب وتونس والجزائر، فيما تصدر القائمة النجم العالمي ورئيس ليبيريا الحالي، جورج وايا.

وجاءت القائمة بالترتيب التالي: 1- جورج واياه (ليبيريا) 2- صامويل إيتو (الكاميرون) 3- روجيه ميلا (الكاميرون) 4- ديديه دروغبا (كوت ديفوار) 5- عبيدي بيليه (غانا) 6- رابح ماجر (الجزائر)، 7- جاي جاي أوكوشا (نيجيريا)، 8- مصطفى دحلب (الجزائر) 8- ساليف كيتا (مالي) 10- لوران بوكو (كوت ديفوار).

وضمت كذلك:11- يايا توريه (كوت ديفوار)، 11- عصام الحضري (مصر)، 13- كالوشا بواليا (زامبيا)، 13- محمود الخطيب (مصر)، 15- بروس غروبيلار (زيمبابوي)، 15- رشيد مخلوفي (الجزائر)، 18- محمد صلاح (مصر)، 18- توماس نكونو (الكاميرون)، 18- بيير نديا مولامبا (زائير)، 18- نوانكو كانو (نيجيريا)، 18- محمد أبو تريكة (مصر).

بالإضافة إلى: 22- نور الدين نايبت (المغرب)، 22- ستيفن كيشي (نيجيريا)، 22- الحاج ضيوف (السنغال)، 22- لخضر بلومي (الجزائر)، 26- مايكل إيسيين (غانا)، 27- طارق دياب (تونس)، 28- رشيدي ياكيني (نيجيريا)، 28- سيدو كيتا (مالي)، 28- إيمانويل أديبايور (الطوغو).