ارتقى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بمركزين اثنين، في التصنيف الشهري الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترانت .

وبمجموع 1346 نقطة، يحتل المنتخب الوطني المركز الـ 12 (+1)، على الصعيد الإفريقي، بعيدا عن المنتخب السنغالي متصدر المنتخبات الإفريقية في هذا التصنيف (المركز الـ 22)، و أحد منافسي "الخضر" في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة بمصر (من 21 يونيو إلى 19 يوليو ).

ومن جهتهما يحتل المنافسان الآخران للجزائر في الدور الأول من المنافسة الإفريقية، كينيا وتانزانيا على التوالي المركزين 105 (+3) و 131 (دون تغيير)، فيما احتل منتخب مالي الذي سيلتقي الخضر وديا يوم الأحد المقبل بالدوحة القطرية المركز الـ 62 (+3) .

وعلى الصعيد العالمي بقي المنتخب البلجيكي في الصدارة بمجموع (1746نقطة) متقدما على كل من فرنسا في المركز الثاني بـ (1718نقطة) والبرازيل في المركز الثالث بـ(1681نقطة ) ثم انجلترا في المركز الرابع بـ (1652 نقطة ).

وسيصدر التصنيف المقبل للاتحاد الدولي يوم 25 يوليو المقبل.