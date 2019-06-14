ارتقى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم بمركزين اثنين، في التصنيف الشهري الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترانت .

وبمجموع 1346 نقطة, يحتل المنتخب الوطني المركز ال12 (+1)، على الصعيد الإفريقي، بعيدا عن المنتخب السنغالي متصدر المنتخبات الإفريقية في هذا التصنيف (المركز ال22)، و احد منافسي "الخضر" في كاس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة بمصر (من 21 يونيو إلى 19 يوليو ).

ومن جهتهما يحتل المنافسان الآخران للجزائر في الدور الأول من المنافسة الإفريقية، كينيا وتانزانيا على التوالي المركزين 105 (+3) و 131 (دون تغيير)، فيما احتل منتخب مالي الذي سيلتقي الخضر وديا يوم الأحد المقبل بالدوحة القطرية المركز ال62 (+3) .

وعلى الصعيد العالمي بقي المنتخب البلجيكي في الصدارة بمجموع (1746نقطة ) متقدما على كل من فرنسا في المركز الثاني ب (1718نقطة) والبرازيل في المركز الثالث ب(1681نقطة ) ثم انجلترا في المركز الرابع ب (1652 نقطة ).

وسيصدر التصنيف المقبل للاتحاد الدولي يوم 25 يوليو المقبل.