يلتقي منتخب البرازيل مع بوليفيا فجر غد السبت في افتتاح بطولة كوبا أمريكا 2019 لكرة القدم في نسختها الـ46 التي تستضيفها البرازيلي وتستمر حتى السابع من جويلية المقبل بمشاركة 12 منتخبا.

ووزعت المنتخبات المشاركة على ثلاث مجموعات وهي: المجموعة الأولى: البرازيل، بوليفيا، فنزويلا، بيرو، المجموعة الثانية: الأرجنتين، كولومبيا، باراغواى، قطر، المجموعة الثالثة: أوروغواي، الإكوادور، اليابان، الشيلي.

ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي من منافسات البطولة بجانب أحسن منتخبين تمكنا من احتلال المركز الثالث.

ويمتلك المنتخب البرازيلي تاريخا عريقا في البطولات الدولية، حيث فاز بلقب كوبا أمريكا ثماني مرات بجانب إحرازه خمسة ألقاب في كأس العالم وأربعة ألقاب في كأس القارات، وسيسعى لحصد لقب بطولة كوبا أمريكا للمرة التاسعة في تاريخه، علما بأنه لم يتمكن من حصد اللقب منذ 12 عاما عندما تفوق على الأرجنتين (3-0) في المباراة النهائية بنسخة 2007 التي أٌقيمت في فنزويلا.

وستلعب البرازيل على أرضها ووسط جماهيرها مما يجعلها مرشحا فوق العادة لتتصدر المجموعة الأولى، وبالتالي فإن المنافسة ستكون على أشدها بين بيرو وفنزويلا، بالإضافة إلى بوليفيا لحجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة وربما يحالف أحد المنتخبات الثلاثة الحظ ويكون من بين أفضل فريقين حصلا على المركز الثالث.

وفي مباراة ثانية تقام غدا أيضا، يستهل منتخبا فنزويلا وبيرو مشواريهما في البطولة بمواجهة قوية بينهما في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وسبق لمنتخب بيرو الفوز بلقب كوبا أمريكا مرتين من قبل في عامي 1939 و1975 خلال 31 مشاركة سابقة للفريق، أما منتخب فنزويلا فكانت أفضل نتائجه السابقة احتلال المركز الرابع في نسخة 2011.