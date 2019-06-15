بات الظفر بمقابلة رئيس بلدية المشروحة في ولاية سوق أهراس حلما يراود أغلب السكان، خاصة القادمين من المشاتي الذين يتنقلون كل يوم ثلاثاء إلى مقر البلدية، قبل أن يقوم أحد المنتخبين بتسريحهم بحجة أن “المير” غائب. لكن غياب هذا الأخير، الذي يراه السكان تهربا فقط من مواجهة المشاكل التي يطرحها المواطنون، لطالما سبب صداعا لرئيس الدائرة من جراء توافد هؤلاء عليه من مقر البلدية، الأمر الذي جعله يبحث عن الأعذار للفرار من مقر الدائرة كل يوم ثلاثاء، خاصة بعدما تأكد عدم جدوى استقبال المواطنين في ظل تطاحن أعضاء المجلس البلدي وانشغال كل منهم بشؤونه الشخصية.



