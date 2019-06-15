أشرف وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على مراسم تنصيب الرئيس الأول الجديد للمحكمة العليا عبد الرشيد طبي.

كما تم خلال هذه المراسم التي جرت بمقر المحكمة العليا أيضا تنصيب النائب العام لدى ذات الهيئة عبد الرحيم مجيد.

وللإشارة فإن عبد الرشيد طبي (59 سنة) خريج المدرسة الوطنية للإدارة فرع القضاء سنة 1983، ومتحصل على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العامة بكيبك (كندا).

وبخصوص مساره المهني في سلك القضاء، تقلد طبي منصب أمين عام للمحكمة العسكرية بالبليدة (في إطار الخدمة الوطنية)، و وكيل الجمهورية في عدة محاكم من الوطن (سيدي عيسى، سور الغزلان، بوسعادة، بوحجار)، وكذا نائب عام مساعد بمجلس قضاء سطيف، ومدير موظفي إعادة التربية بوزارة العدل، ورئيس ديوان وزير العدل حافظ الأختام، ونائب عام بمجلس قضاء أم البواقي والبويرة، ومحام عام نائب عام مساعد بالمحكمة العليا.

كما تقلد طبي وظائف سامية خارج القضاء، حيث كان رئيس ديوان حكومة (أحمد بن بيتور)، و رئيس ديوان وزير المجاهدين و رئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الوطني، وأمين عام المجلس الشعبي الوطني وكذا مدير عام للعلاقات الدولية بالمجلس الشعبي الوطني.

وبهذه الصفة شارك طبي في عدة ملتقيات دولية و ندوات إقليمية في إطار الاتحاد البرلماني العربي و الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية الأورو متوسطية، والمحكمة الجنائية الدولية، والبرلمان الأوروبي وكذا جلسات الاستماع البرلماني في الأمم المتحدة وبرلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي.