يجتاز أزيد من 674 ألف مترشح، ابتداء من غد الأحد و لمدة خمسة أيام، امتحانات شهادة البكالوريا للسنة الدراسية2018/ 2019، عبر التراب الوطني، موزعين على 2339 مركز إجراء، على أن يتم الإعلان عن النتائج في حدود 20 جويلية المقبل.

وحسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية، فإن عدد المترشحين بلغ 674.831 مترشحا من بينهم 54.56 بالمائة إناث من بينهم 411.431 مترشح متمدرس و263.400 مترشح حر.

كما يجتاز 4226 مترشح محبوس امتحانات شهادة البكالوريا موزعين على 43 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف وزارة التربية كمراكز للامتحانات وذلك تحت إشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

ولضمان السير الحسن لهذا الامتحان، أكد بلعابد أن نفس الإجراءات المعمول بها في الدورات السالفة سيتم اتخاذها هذه السنة من خلال الحفاظ على النصف ساعة الإضافية للمترشحين والموضوعين الاختياريين لكل مادة و لكل شعبة.

وبالنسبة لموعد فتح أبواب مراكز إجراء البكالوريا، قال، أن فتحها سيكون على الساعة 7سا و30 د ودخول كل المترشحين يكون على الساعة الـ8 تماما، مشيرا إلى أن كل متأخر يحق له الدخول للمركز بين الساعة الـ8 تماما و الـ8 والنصف بحيث يتم تسجيل اسمه في سجل المتأخرين، و بعد هذه المدة يمنع دخول أي مترشح مخافة نشر المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المسؤول الأول عن القطاع يتم اتخاذ نفس الإجراء بالنسبة للفترة المسائية التي تنطلق فيها الامتحانات على الساعة 15سا تماما، مؤكدا أن فتح أبواب المراكز يكون على الساعة 14سا و30د وأي مترشح متأخر يسجل في سجل المتأخرين.