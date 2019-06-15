أدلى الوافد الجديد لـ"الخضر" أندي دولور بتصريحات لموقع "الفاف" على هامش حصته التدريبية الأولى رفقة زملاء محرز بعد تعويضه لهاريس بلقبلة الذي تم إبعاده بسبب فيديو غير أخلاقي.

وأعرب دولور عن سعادته لاختياره من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي للمشاركة في كأس إفريقيا، قائلا "أنا فخور بتواجدي هنا، انتابني إحساس خاص عندما تلقيت مكالمة هاتفية من المدرب الوطني، قال لي بلماضي أنه يؤمن بي لمنح إضافة للمنتخب، يجب علي أن أضع كل خبرتي وروحي القتالية في خدمة المنتخب".

وأضاف صاحب 27 عاما أنه لم يفقد الأمل على الرغم من عدم اختياره في قائمة 23، لكنه واصل العمل في حالة حدوث أي طارئ.

وتابع ديلور "المجموعة تسير على ما يرام ، هناك لاعبون رائعون للغاية ، يعملون بشكل جيد، المدرب قريب من اللاعبين .. أعرف لاعبي المنتخب الذين مروا على الدوري الفرنسي والذين يلعبون حاليا في فرنسا. هناك لاعبون معروفون كمحرز وبراهيمي. أنا سعيد لوجودي معهم خاصة أنهم رحبوا بي".

وعن جاهزيته للحدث القاري قال مهاجم مونبلييه: "أنا جاهز بنسبة 80٪ حاليا، هذه أول حصة تدريبية لي بعد أن قمت برحلة طويلة من باريس إلى الدوحة. أعتقد أنه في نهاية الأسبوع سأكون جاهز بنسبة 100 ٪ بدنيا".

فيما يتعلق بالظروف المناخية في الدوحة ، قال ديلور " الجو حار وصعب، لكننا نتأقلم. بالنسبة لي، شعرت بالفرق، في باريس، درجة الحرارة كانت 22".