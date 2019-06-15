عين الدولي السابق سي الطاهر شريف الوزاني مديرا رياضيا لمولودية وهران خلال اجتماع ترأسه اليوم السبت والي وهران بحضور عدد من اللاعبين القدماء، حسب ما استفيد من هذا النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

ودعا مولود شريفي إلى هذا الاجتماع على خلفية الأزمة التي يعرفها النادي الذي يتواجد بدون رئيس بعد استقالة أحمد بلحاج والتي تبعها استقالة خليفته نصر الدين قاروزان الذي لم يصمد بمنصبه لأكثر من 48 ساعة.

وأوضح نفس المصدر بأن الوالي دعا شريف الوزاني وزملائه السابقين الحاضرين في الاجتماع على غرار بشير سبع وقادة كشاملي وسباح بن يعقوب وزوبير واسطي، إلى الشروع سريعا في الإعداد للموسم الجديد حتى لا يتكرر سيناريو الموسم المنقضي عندما كادت المولودية أن تسقط إلى الرابطة الثانية ملتزما بالوقوف إلى جانبهم.

وأخبر نفس المسؤول بالمناسبة بخصوص شركة ''هيبروك'' التي ينتظرها الجميع في وهران لشراء أغلبية أسهم النادي، بأن هذه العملية لن تتم قريبا، وأن هذه الشركة التابعة لسوناطراك تلتزم بالمقابل على مواصلة دعم المولودية ماليا ضمن عقد إشهاري.