تم انتخاب رئيس غرفة التجارة والصناعة "سوف" بولاية الوادي، عبد القادر قوري، اليوم السبت، رئيسا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة خلفا لمحمد العيد بن اعمر إثر اقتراع شارك فيه ممثلي غرف التجارة والصناعة لـ 48 ولاية.

وفور انتخابه رئيسا جديدا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بـ 66 صوت مقابل 65 صوت للرئيس المغادر محمد العيد بن عمر، من بين 135 مصوت (4 أصوات ملغية)، ذكر قوري أمام الحضور بأولويات برنامج عمله والمتمثلة في السهر والمطالبة بإلحاح لتعديل القانون الأساسي للغرف وتنظيم لقاءات سنوية بين رؤساء الغرف مع الوزارات والهيئات المعنية وكذا تنظيم ثلاث (3) لقاءات سنوية تجمع رؤساء الغرف للتشاور وطرح انشغالات المتعاملين الاقتصاديين في كافة مجالات نشاطهم.

كما شدد الرئيس الجديد للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة على ضرورة تنظيم لقاءات جهوية مع أعضاء الجمعيات العامة للغرف الولائية وزيارات ميدانية لكل الولايات تتخللها لقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين.

للتذكير فإن هذه الانتخابات نظمت طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 96-94 المؤرخ في 3 مارس 1987 المعدل والمتمم المتضمن تأسيس غرفة التجارة والصناعة سيما مادتيه 8 و14 منه.

يذكر أن محمد العيد بن عمر، كان قد انتحب على رأس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في 21 مارس 2014 لعهدة مدتها أربعة سنوات.