خرج اليوم، بمدينة بسكرة أنصار نادي اتحاد بسكرة إلى الشارع ونظموا مسيرة سلمية انطلقت من حي الضلعة مرورا بطريق الزاب ثم شارع الأمير عبد القادر وصولا إلى مقهى النجمة الذي يعد معقل الأنصار للمطالبة بشركة وطنية تتكفل بأعباء الخضراء التي تعرف أزمة مالية خانقة بسبب الديون وانعدام المساعدات.

المحتجون تزينوا بألوان الخضراء ورفعوا عدد من اللافتات التي ترجمت مطلبهم وبطريقة منظمة ساروا عبر الشوارع الرئيسية في محاولة لإبلاغ صوتهم وإنقاذ فريقهم. رئيس لجنة الأنصار عصام رماضنة قال أن خروج الأنصار جاء بعدما وصلت أمور الفريق إلى طريق مسدود دفعت الرئيس بن عيسى فارس إلى الاستقالة. وحسبه فإن الحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعا وحان الوقت للالتفاف حوفل هذا النادي الذي يحسب على منطقة الجنوب لينال حقه على غرار باقي الفرق الوطنية وذلك بتكليف شركة وطنية بتمويله، مناصر آخر قال أن محبي الاتحاد سئموا الحديث عن الأموال والديون فرغم أن الفريق حقق الصعود إلى حظيرة الكبار إلا أن هكذا مشاكل تفقده طعمه والخوف أن تعصف به إلى العودة مجددا إلى السقوط إذا ما بقي الوضع على حاله. وناشد الأنصار المحتجون أصحاب القرار بالتدخل لضمان انطلاق التحضيرات وإعداد فريق تنافسي يضمن البقاء لا أكثر.