تعاقد المدرب عزيز عباس رسميا مع إدارة وداد تلمسان اليوم السبت ليخلف فؤاد بوعلي الذي لم يتم تجديد عقده، حسب ما استفيد من النادي الناشط في الرابطة الثانية لكرة القدم.

وسيكون المدرب الجديد للوداد مرفوقا في الطاقم الفني بالدوليين الأسبقين، علي دحلب وهشام مزاير، وهما من أبناء الفريق، حيث سيشغلان منصبي مدرب مساعد ومدرب الحراس على التوالي.

ونجح عزيز عباس الموسم الفارط في قيادة نجم مقرة للصعود لأول مرة في تاريخه إلى الرابطة الأولى، وهو الرهان الذي فشل فيه فريقه الجديد بعد اكتفائه بالتعادل في آخر جولة من البطولة على ميدان جمعية الشلف بينما كان في حاجة إلى ثلاث نقاط للعودة إلى حظيرة الكبار التي غادرها منذ ست سنوات.