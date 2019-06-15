توج المنتخب الأوكراني بلقب كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم في المباراة النهائية التي جرت في مدينة لودز ببولندا.

وتقدم منتخب كوريا بهدف في الدقيقة الخامسة عن طريق لي كانج إن من ضربة جزاء، فيما سجل أهداف أوكرانيا اللاعب فلاديسلاف سوبرياها في الدقيقتين 34،و52، واللاعب هياري تزيتايشفيلي قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

وعاد المركز الثالث في البطولة لمنتخب الإكوادور الفائز في اللقاء الترتيبي على ايطاليا (1-0) بعد الوقت الإضافي.