في خرجة غريبة أخرى قوبلت بالاستهجان والغضب، اتهمت رئيسة حزب العدالة والبيان، نعيمة صالحي، المجاهدة الرمز، جميلة بوحيرد، بـ”خيانة الجزائر والعمالة لفرنسا”.

وقالت صالحي، في فيديو بثته على صفحتها الرسمية عبر موقع “فايسبوك”، “في وقت الثورة، هناك أناس صنعوهم وجعلوا منهم أبطالا، مثل جميلة بوحيرد التي تدعم الزواف بالوقوف ضد الجيش الوطني النوفمبري، لن أضرب بك المثل بعد الآن، لست أدري ما إن كنت قد وصلت إلى درجة التخريف أو أن فرنسا صنعتك ونفختك وجعلت منك بطلة”.

وقد أثارت تصريحات رئيسة حزب العدالة والبيان غضب فئات واسعة من الجزائريين على مختلف الوسائط الاجتماعية، الذين اعتبروا مثل هذه التصريحات تجاوزا خطيرا في حق أحد رموز الجزائر والعالم العربي وحتى حركات التحرر في العالم، وطالبوا بأن يتم استفسار نعيمة صالحي عن مثل هذه التصريحات والاتهامات غير المسؤولة التي تجاوزت فيها كل الحدود.